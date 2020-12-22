Новак заявил, что добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам 2020 года снизится на 8,4%, до 514 млн тонн, а газа - на 5%, до примерно 700 млрд куб м. Такие данные вице-премьер РФ Александр Новак доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается показателей добычи нефти, мы в этом году выйдем примерно на 514 млн тонн - это на 8,4% меньше, чем в прошлом году", - сказал он. Сокращение добычи нефти связано с реализацией соглашения ОПЕК+. При этом примерно на 25% национальная добыча нефти уже восстановилась в связи с восстановлением спроса в мире.

"Если обратить внимание на добычу природного и попутного газа, мы ожидаем в этом году примерно 700 млрд куб. м добычи - это на 37 млрд меньше, чем в прошлом году, или на 5%", - доложил он. Новак объяснил, что газовую отрасль меньше застигла пандемия, "потому что меньше потребителей зависит от мобильности".

Потребление угля

Потребление угля в России на фоне пандемии в 2020 года может упасть на 9-10%, а электроэнергии - на 2,7%, доложил Новак. "В угле несколько меньше, здесь мы примерно на 9-10 процентов будем иметь показатели ниже прошлогодних, и в электроэнергетике примерно на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом. Хотя мы планировали изначально, прогнозировали, что потребление будет гораздо меньше", - сообщил он.

При этом Новак отметил, что спрос на энергоносители восстанавливается.

По его словам, добыча угля в России в 2020 году снизится на 9-10%.

Инвестиции в электроэнергетику России

Новак сообщил, что инвестиции в электроэнергетику России за последние восемь лет достигли 6,4 трлн рублей. "Владимир Владимирович, хотел бы сказать, что за последние восемь лет наша электроэнергетическая отрасль значительно развилась благодаря в том числе и тем решениям, которые были приняты Вами, в частности по привлечению инвестиций в отрасль. За этот период, за последние восемь лет, было привлечено 6,4 трлн рублей инвестиций в электроэнергетику, в генерирующие мощности и в сети и было построено 46 тыс. мегаватт мощностей", - сказал он.

Новак отметил, что на сегодняшний день электроэнергетическая система России является одной из крупнейших в мире, она занимает первое место по охвату территорий и четвертое место по выработке электроэнергии. Также вице-премьер уточнил, что в России самая надежная энергетическая система, несмотря на то, что РФ занимает четвертое место по выработке.

Климатическая повестка

По словам вице-премьера, активная климатическая повестка является одним из основных мировых трендов, определяющим задачи по развитию российского ТЭК и сохранению его позиций на рынке.

"Наша основная задача - это создать условия для нашего поступательного развития ТЭК, сохранения наших позиций на мировом рынке. При этом я вижу несколько трендов, касающихся того, что происходит, - отметил Александр Новак. - В частности, это активная климатическая повестка, которая сегодня везде, и касается того, что в рамках климатической устойчивости устанавливаются определенные требования по безуглеродной экономике, безуглеродной нейтральности".

Он добавил, что объявленный уже многими странами переход к 2050 году на безуглеродную нейтральность существенно повлияет на спрос на традиционные энергетические ресурсы.