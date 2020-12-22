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Новак: цены на дизельное топливо в России с начала года выросли на 1,7%

Цены на дизельное топливо в РФ с начала года выросли всего на 1,7%, они стоят на месте - Новак.

Володин призвал думский комитет по энергетике обсудить с кабмином тарифы в Забайкалье
По словам спикера Госдумы, бизнес уходит из региона из-за высоких тарифов на электроэнергию
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