Новак заявил, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. В дальнейшем правительство РФ намерено не допустить роста стоимости бензина, дизеля и керосина выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. По авиакеросину хотел бы отдельно показать вам слайд: цены на авиационный керосин - по сравнению с 2019 годом практически на 19-20% сегодня цены ниже", - сказал он.

"Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета. А когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет", - добавил Новак.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.