Володин призвал думский комитет по энергетике обсудить с кабмином тарифы в Забайкалье

ТАСС, 22 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в ходе пленарного заседания предложил комитету по энергетике вместе с профильным министерством и правительством обсудить тему сбалансированности тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, в особенности в Забайкалье.

В ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта, предусматривающего продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, Володин обратил внимание на то, что бизнес уходит из Забайкальского края из-за высоких тарифов. "Рядом находящиеся территории, в первую очередь Иркутская область, имеют другой тариф. И по этой причине регион во многом не развивается, как он мог бы развиваться", - добавил Володин, заметив, что "такая же ситуация с Бурятией".

"Поэтому, коллеги, если вы не будете возражать, в этот праздничный день [22 декабря отмечается День энергетика] давайте мы дадим поручение председателю комитета [по энергетике Павлу Завальному], чтобы комитет заслушал профильное министерство, провел переговоры, диалог с правительством РФ. И внес комплексное предложение по развитию территории Дальнего Востока. А так у нас получается, мы решение-то принимаем, но опять в этом решении нет комплексного подхода", - предложил Володин.

"Когда мы обсуждаем тему выравнивания, то мы не можем выбрасывать Забайкальский край из регионов Дальнего Востока, потому что по сути это регион, который относится к дальневосточным регионам. Да, еще раз подчеркну, он может быть пограничным как регион Восточной Сибири, но это дальневосточный также регион", - убежден председатель Госдумы. Поэтому, считает он, данный регион "надо рассматривать с позиции дотирования электроэнергии".