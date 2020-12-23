Введенные США санкции в отношении "ВСМПО-Ависма" не повлияют на производственный процесс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Введенные США санкции в отношении крупнейшего производителя титана "ВСМПО-Ависма" не повлияют на производственный процесс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Соединенные Штаты подготовили список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль.

"Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс", - сообщили в компании.