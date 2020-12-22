МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Частные инвестиции могут придать импульс развитию распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Такое мнение выразил во вторник координатор экспертного совета "Проектный офис развития Арктики" ("ПОРА") Александр Воротников во время онлайн-заседания дискуссионного клуба организации.

Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года предусмотрена разработка и реализация механизма государственной поддержки проектов по повышению эффективности генерации электроэнергии, осуществляемых на изолированных и труднодоступных территориях и предусматривающих использование сжиженного природного газа, возобновляемых источников энергии и местного топлива.

"Привлечение частных инвестиций позволит развить систему распределенной генерации в Арктике. Для привлечения частных инвестиций необходима бюджетная поддержка, "бюджетное плечо". И по экспертной оценке, один бюджетный рубль позволит привлечь до четырех рублей частных инвестиций. По самым минимальным оценкам, для устойчивого развития распределенной генерации в Арктической зоне Российской Федерации необходимо более 40 млрд рублей", - сказал Воротников, отметив, что почти треть потребности приходится на Якутию.

По словам эксперта, до сих пор на большей части территории Арктической зоны РФ отсутствует централизованная электроэнергетическая инфраструктура, а энергоснабжение удаленных и изолированных населенных пунктов осуществляется за счет функционирования неэффективной дизельной генерации с высокой себестоимостью производства электрической и тепловой энергии. Эксплуатация таких объектов входит в зону ответственности региональных энергоснабжающих компаний, которые зачастую не имеют доступа к современным технологическим решениям и льготным финансовым ресурсам для комплексной модернизации объектов и повышения экономической эффективности функционирования всей изолированной энергосистемы, считает Воротников.

"Дискуссионный клуб" - одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.