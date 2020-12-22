Новак: энергоснабжение 1,5 тыс. медицинских учреждений находится на особом контроле

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение более 1,5 тыс. медицинских учреждений в России для COVID-больных находится на особом контроле. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если говорить об электроэнергетике в этой части, была поставлена задача обеспечить медицинские учреждения своевременным и быстрым энергоснабжением и подключением. 32 новых медицинских учреждения, которые были введены в стране, оперативно и под особым контролем были подключены к электроэнергии. <...> А также 23 госпиталя Министерства обороны и примерно около 40 перепрофилированных медицинских центров. На особом контроле 1 573 медицинских учреждения, где используются аппараты ИВЛ, и так далее, где есть COVID-больные. То есть мы строго следим за тем, чтобы там энергообеспечение было на самом высоком уровне", - сказал Новак.

Он отметил, что особое внимание также уделено вопросам безопасности работников топливно-энергетического комплекса: на всех предприятиях были проведены необходимые мероприятия по обеспечению санитарными и защитными средствами, масочный режим, особенно вахтовикам уделялось особое внимание.

"И в настоящее время мы также очень строго следим за теми мерами, которые принимаются предприятиями промышленности и топливно-энергетического комплекса", - уточнил Новак.