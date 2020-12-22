Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку об обязанности социальных сетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

В понедельник депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в нижнюю палату поправку к законопроекту 2017 года, обязывающую соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого, поправка регламентирует понятие "социальная сеть". Под ней в документе понимается интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей в РФ. Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор. Третье чтение законопроекта запланировано на 23 декабря.

Госдума также приняла во втором - основном - чтении основной законопроект о регулировании социальных сетей, в который и была внесена поправка.

Ранее Хинштейн сообщал ТАСС, что надеется на принятие инициативы в третьем чтении до конца текущей недели. Парламентарий подчеркивал, что документ не предусматривает санкций, а депутаты рассчитывают на добровольное исполнение его требований соцсетями. Как в свою очередь указывал Боярский, инициатива не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.