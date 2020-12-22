Госдума упростила процедуры в сфере строительства и сократила их сроки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о сокращении сроков прохождения процедур в сферах строительства, который также дает право правительству определять перечень электронных услуг в градостроительной сфере.

Согласно тексту, "правительством Российской Федерации могут быть определены услуги, оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в электронной форме", если иное не установлено Градостроительным кодексом или другими федеральными законами.

Кроме этого, сокращаются сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также сроки подготовки документации по планировке территории. Уточняется, что в случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется муниципальными депутатами, то соответствующий проект подлежит рассмотрению на заседании депутатов не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

Для саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства до 1 января 2022 года продлевается право предоставлять своим членам займы за счет средств компенсационного фонда в целях оказания поддержки членам таких СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее такая возможность была предоставлена сроком до 1 января 2021 года.

Законом устанавливается, что при проведении государственной экспертизы проектной документации многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов в целях финансирования публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" или фондом субъекта РФ завершения строительства, оценка соответствия такой проектной документации предусмотренным требованиям не осуществляется, если на нее ранее уже было получено экспертное заключение. Однако это будет возможно при условии, если в проектную документацию не вносились изменения, требующие повторной экспертизы.