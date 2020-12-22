"Россети" довели число "умных" счетчиков в Омской области до 92 тыс.

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2020 году установила 18,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии на территории Омской области и довела их число до 91,9 тыс. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"На сегодня смонтировано порядка 18,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Всего в зоне ответственности Омского филиала "Россети Сибирь" установлено 91 тыс. 953 "умных" счетчика, охвачено 12% потребителей", - говорится в сообщении.

Ожидаемый объем финансирования инвестиционной программы 2020 года составляет 917,6 млн руб. с вводом 17 МВА трансформаторной мощности и 102 км ЛЭП. Показатели Омского филиала "Россети Сибирь" по средней продолжительности прекращения передачи энергии на точки поставки (SAIDI) и частота (SAIFI) снизились на 58% и 4% соответственно по отношению к 2019 году. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей сократилась на 47% по сравнению с 2017 года.

Группа в 2020 году запустила опытно-промышленную эксплуатацию отечественной системы мониторинга температуры контактных соединений токоведущих частей электроустановок "ПАВ-Термо" на подстанции 110 кВ "Западная". Продолжается реконструкция подстанции 110 кВ "Сосновская" в Таврическом районе. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году Также идет реконструкция подстанции 110 кВ "Тара", работы завершатся к 2022 году.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.