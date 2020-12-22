"Тинькофф" запустил собственный определитель телефонных номеров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Тинькофф" запустил для клиентов экосистемы сервис "КтоЗвонит", позволяющий определить телефонные номера, которые используются мошенниками и для спам-звонков. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Недавно мы запустили Tinkoff Call Defender - первую антифрод-платформу для защиты от телефонного мошенничества. Она позволяет банку определять характер различных видов и сценариев мошеннических звонков, включая подмену номера, в 8 из 10 случаев. Теперь в связке с ней и на основе технологий "Тинькофф Мобайла" будет работать сервис, который поможет самим клиентам узнать, кто им звонит, и в случае нежелательного звонка не вступать в разговор", - сообщил глава "Тинькофф Мобайла" Георгий Чесаков, слова которого приводятся в сообщении.

Сервис определения номера работает не только на агрегированной базе телефонных номеров различных организаций, но и на собственных антифрод-технологиях Тинькофф, позволяющих с высокой долей вероятности определять мошеннические звонки банковским клиентам.

В компании пояснили, что новый сервис показывает пользователю, кому может принадлежать телефонный номер. Эту информацию можно увидеть на экране смартфона в момент звонка, в истории вызовов или при самостоятельном наборе. Все номера разделяются на три категории: мошенники, спам/ реклама, потенциально полезные звонки.