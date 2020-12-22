"Цифра" запустит маркетплейс решений для цифровой трансформации промышленности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Цифра" благодаря инвестициям VEB Ventures (инвестиционная дочка ВЭБ.РФ) запустит маркетплейс решений для цифровой трансформации промышленности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ГК "Цифра" приступила к созданию экосистемы, которая призвана объединить участников рынка цифровой трансформации промышленности: промышленные предприятия, разработчиков решений в области "Индустрии 4.0", ИТ-интеграторов (консультантов) и операторов серверной и сетевой инфраструктуры. Цифровая экосистема на базе платформы "Цифры" позволит значительно ускорить и упростить взаимодействие между участниками рынка", - сообщили в компании.

Отмечается, что на маркетплейсе предприятия получат доступ к функциональным решениям для оптимизации производства и предиктивной аналитике, смогут создавать цифровых двойников и решения по обеспечению промышленной безопасности. Для системных интеграторов откроется прямой путь к бизнес-пользователям. Разработчикам экосистема получат инструменты для создания продуктов, единые правила разработки и стандарты качества, сервисы доставки обновлений своих продуктов для клиентов. Поставщики телекоммуникационного оборудования, попадая в экосистему, станут связующим звеном, обеспечивающим данными всех партнеров.

Также частью экосистемы станет платформа цифровых сервисов Zyfra Industrial Marketplace для цифровой трансформации промышленных предприятий, через который промпредприятия смогут в формате "магазина приложений" подобрать необходимые цифровые сервисы для решения своих бизнес-потребностей.

Ранее во вторник стало известно, что VEB Ventures вложит около 1 млрд рублей в ГК "Цифра".

О Платформе "Цифры"

Платформа "Цифры" используется в качестве фундамента программ цифровизации крупнейшими промышленными компаниями России и СНГ. Так, Платформа и разработка на ней цифровых продуктов для нефтегазовой отрасли является продуктовой основой совместного предприятия "Цифры" и компании "Газпром нефть", созданного в ноябре 2020 г. При этом Платформа "Цифры" используется "Газпром нефть" с 2019 для повышения эффективности битумного бизнеса "Газпром нефти".

Другая ведущая российская нефтегазовая компания, "Лукойл", использует платформу для мониторинга превышения содержания вредных веществ на производственной площадке одного из своих крупнейших НПЗ, тем самым снижая экологические риски и риски по промышленной безопасности. Платформа предоставляет все необходимые инструменты для реализации базовых функций систем цифровизации промышленности - сбор и хранение больших массивов производственных данных, единую производственную модель производства, оперативные расчеты в режиме реального времени, формирование аналитики, быструю настройку рабочих процессов любым пользователем, продвинутую визуализацию, а также инструменты обеспечения информационной безопасности.

"Кроме того, платформа меняет базовые подходы к построению систем, позволяя холдингам и промышленным предприятиям вести исследовательские проекты в сфере машинного обучения и построения цифровых двойников, отделяя системы в зоне критичных процессов от зоны исследований. Одним из важнейших ограничений для подобных проектов является быстрый доступ к ресурсам и возможность масштабирования этих ресурсов по потребности", - подчекнули в компании.

По словам гендиректора ГК "Цифра" Игоря Богачева, Zyfra Industrial Marketplace открыт для всех участников цифровой экосистемы, заинтересованных в работе с промышленными компаниями. Он отметил, что ГК "Цифра" на данный момент работает с более чем 280 промпредприятиями по всей стране, к платформе подключено 24 тыс. единиц оборудования.

О компании

"Цифра" - российский разработчик продуктов для цифровизации промышленности. Компания предоставляет готовые отраслевые решения в области прогнозной аналитики и анализа данных, оптимизации технологических процессов, мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также разрабатывает технологии беспилотного промышленного транспорта. Ключевыми для компании отраслями являются машиностроение, металлургия, горная добыча, нефтегазовый сектор и химическая промышленность.

Компания основана в ноябре 2017 года. "Цифра" работает на рынках Финляндии, Китая, России, Болгарии, Румынии, Малайзии, Чили, Перу, Сингапура, Марокко, ЮАР, Индии. Выручка группы компаний за 2019 год составила около 2,4 млрд рублей. По итогам 2020 года группа компаний прогнозирует выручку на уровне 3 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - выручка от международных проектов.