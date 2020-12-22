Большинство обращений на платформу по защите бизнеса "ЗаБизнес.рф" касаются следствия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство обращений, которые поступили на платформу по защите прав бизнесменов, касаются следствия и доследственных проверок. Об этом на заседании совета цифровой платформы "ЗаБизнес.рф", которое во вторник состоялось в ТАСС, сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

"Большинство обращений касаются, конечно же, следствия, доследственных проверок. Когда речь идет о следствии, это связано с необходимостью изучения уголовных дел", - сказал он.

Буксман отметил, что к обращениям на платформу приковано внимание общества. "Даже в отсутствии каких-то дополнительных процессуальных полномочий, исключительно через убеждение, через общественное внимание, нам удается решать больше вопросов в интересах защиты бизнеса", - сказал первый замгенпрокурора.

Замглавы МВД Виталий Шулика отметил, что каждое десятое обращение, поступившее через платформу и рассмотренное МВД, подтвердилось. "Благодаря платформе мы получили обратную связь, потому что каждое десятое сообщение (рассмотренное МВД) подтвердилось. Мы провели анализ, оцениваем действия конкретных сотрудников. К сожалению, мы видим тенденцию, когда поступает обращение с требованием возбуждения уголовного дела в отношении своих контрагентов, не хотелось бы вмешиваться в [деятельность, которую проводят] хозяйствующие субъекты. Не хотелось бы, чтобы платформа стала инструментом давления на своих партнеров", - добавил Шулика.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.