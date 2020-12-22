Встреча Путина с крупным бизнесом может не состояться в обычном формате

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом, которая обычно проходит в конце года, может не состояться в традиционном формате. Об этом ТАСС сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Честно говоря, я этим вопросом не задавался. Но вы понимаете, что она в традиционном формате, как это было в последние годы в Кремле, вряд ли может состояться", - сказал он.

При этом проведение подобной встречи позволит сохранить традиции, отметил Шохин. "Если это будет встреча, то это будет правильно. Сохранить традиции невзирая на [текущую ситуацию]. Я сам инициатив не проявлял, и никаких информационных потоков из Кремля не было", - добавил глава РСПП.

По его словам, обычно эта встреча проходит с 25 по 28 декабря, поэтому времени для организации встречи немного. "Завтра будет объединенное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию. Попробуем выяснить. Времени не так много, обычно проходила эта встреча с 25 по 28 декабря", - сказал Шохин.