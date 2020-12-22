Moody's повысило рейтинг Промсвязьбанка до "Ba2" с "Ba3"

ТАСС, 22 декабря. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валютах Промсвязьбанка до "Ba2" с "Ba3". Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - "позитивный".

Одновременно с этим Moody's повысило долгосрочные оценки рисков контрагента до "Ba1" с "Ba2", долгосрочные рейтинги рисков контрагента в национальной и иностранной валютах до "Ba1" с "Ba2", а также базовую оценку кредитоспособности банка до "b3" с "caa1".