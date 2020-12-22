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Hyundai приобрел завод General Motors в Петербурге

При этом в компании пока не называют сроки начала производства

ТАСС, 22 декабря. Автоконцерн Hyundai закрыл сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге, сроки начала производства пока не определены. Об этом сообщила глава PR "Хендэ Мотор СНГ" Юлия Тихонравова на итоговой пресс-конференции компании.

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"Да, она [сделка по заводу GM] была закрыта 6 ноября, и регистрация собственности была осуществлена 2 ноября. Еще раз хотим подчеркнуть, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно", - отметила она.

При этом финансовые подробности сделки и планы компании на площадку представитель Hyundai не раскрыла.

Автоконцерн подал заявку о приобретении завода GM в ФАС 10 июля. Спустя месяц ходатайство было одобрено. Как писало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, Hyundai в случае покупки предприятия может перевести туда производство некоторых моделей, выпускаемых на калининградском заводе "Автотор".

О предприятии

Завод GM открылся в Санкт-Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году на предприятии выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra, на нем также велась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

С 1 июля 2015 года GM полностью остановил и законсервировал производство на российской площадке.

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