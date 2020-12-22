РФПИ и Росздравнадзор будут вместе проводить экспертизу инвестпроектов в медицине

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) договорились о сотрудничестве для осуществления экспертной оценки инвестиционных проектов в области медицины, следует из пресс-релиза фонда.

"Специалисты Росздравнадзора будут предоставлять РФПИ и портфельным компаниям фонда разъяснения и рекомендации, в том числе по требованиям законодательства к доклиническим и клиническим исследованиям лекарственных препаратов, их хранению, транспортировке, реализации и т.д", - указано в сообщении.

Отмечается, что эксперты подведомственных учреждений Росздравнадзора также будут принимать участие в подготовке разъяснений для портфельных компаний РФПИ по вопросам, которые находятся в сфере деятельности ведомства.

"Развитие инвестиций в здравоохранение является продолжением деятельности РФПИ, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, а также предыдущих проектов фонда в области медицины и охраны здоровья, реализуемых в рамках инвестиционной стратегии, направленной на улучшение качества жизни", - следует из пресс-релиза.

Фонд выделил направление "РФПИ. Здравоохранение" в качестве стратегического инвестиционного приоритета с целью реализации проектов в сфере здравоохранения.