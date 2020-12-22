Белоусов назвал главным результатом "ЗаБизнес.рф" канал связи бизнеса с правоохранителями

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главным результатом работы цифровой платформы "ЗаБизнес.рф" стало создание канала связи между предпринимателями и правоохранительными органами. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках открытого заседания наблюдательного совета цифровой платформы "ЗаБизнес.рф", проходившего во вторник в ТАСС.

"Я хотел сказать, что главное, что было создано за этот год, - был создан канал. Теперь, в принципе, любой предприниматель, который считает, что его необоснованно преследовали, у него появилась некая возможность (обратиться к правоохранителям - прим. ТАСС)", - сказал он.

Белоусов также поблагодарил правоохранительные органы за сотрудничество с платформой "ЗаБизнес.рф".

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России".

Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.