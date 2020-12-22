В институте Минфина заявили, что маркировка молока и воды не приведет к росту цен

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Маркировка молочной продукции и бутилированной воды не вызовет роста цен, а позволит их сдерживать, следует из расчетов Научно-исследовательского института Минфина РФ (НИФИ). Об этом сообщила руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова во вторник в ходе презентации исследования.

Презентация "Маркировка молочной продукции и воды - влияние на цены и доходы производителей. Исследование НИФИ" прошла в формате онлайн с участием представителей отраслевых союзов. В ходе выступления Рыкова подчеркнула, что эффект сдерживания цен вызван уходом от нелегальной продукции с помощью маркировки.

"Мы можем регулировать [за счет ухода от нелегальной продукции] либо смотреть на цены, на их рост. Это был ключевой тезис - это (маркировка - прим. ТАСС) не приведет к росту по тем группам товаров, о которых мы говорили", - сказала Рыкова, говоря о результатах исследования.

Молочная продукция

Рыкова рассказала, что в ходе исследования оценивались два условия, при которых введение маркировки признается целесообразным: вызванный маркировкой прогнозируемый возможный рост цен меньше либо равен предельно допустимому; баланс доходов и затрат хозяйствующих субъектов и государства в случае замещения незаконной продукции является положительным.

"По группе "молочная продукция" расчетный вклад в рост цены на продукты за шесть лет: минимальный у молока и сливок сухих - 0,81%, максимальный по мороженому - 2,12%", - сказала Рыкова.

Она привела данные по балансу доходов и расходов государства и хозяйствующих субъектов, согласно которым баланс ожидается положительным по всем семи видам молочной продукции - минимум у молока и сухих сливок (0,8 млрд рублей), максимум у сливочного масла и спредов (65,1 млрд рублей).

"Поэтому в данной отрасли мы считаем, что маркировка целесообразна и не приведет к различным негативным последствиям", - сказала Рыкова.

Бутилированная вода

Что касается бутилированной воды, то, согласно исследованию НИФИ, баланс доходов и расходов государства и хозяйствующих субъектов за шесть лет составит в сумме 12,7 млрд рублей, рассказала Рыкова.

Рост цен за этот же период ожидается на 2,76%. При этом на рынке ожидается потребление 5 млрд 605 млн бутылок воды в год, из которых плюс 1 млрд 690 млн - прогнозируемый эффект от маркировки. В то же время на импорт, по расчетам НИФИ, будут приходиться лишь 152 млн бутылок в год.

"Эффект от маркировки по воде также является положительным, он достигает 1 млрд 690 млн [бутылок в год]. Доходы и затраты хозяйствующих субъектов практически выходят один к одному: плюс 4,9 млрд [рублей в год] и минус 4,8 млрд [рублей в год]. Но при этом мы будем иметь с вами положительные доходы. И, что более важно, это еще и качество минеральной воды, которое очень важно для потребителя", - резюмировала Рыкова.