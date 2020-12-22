Товары производителей Москвы планируют вывести в продажу в duty free за рубежом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы планирует выводить товары московских производителей в магазины duty free столичных и зарубежных аэропортов. Об этом сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин на встрече с журналистами во вторник.

"Если этот проект покажет хорошие результаты, то будем расширять количество компаний/секторов, второе - попадание не только в Шереметьево, но и другие аэропорты Москвы и третье - это хотя бы в режиме каталогов появляться в этих же duty free в других странах", - сказал Фурсин.

По его словам, на участие в программе по размещению в магазинах duty free товаров столичных производителей подано 128 заявок. Итоги отбора в программу должны быть подведены 28 декабря.

"Для нас очень важно, чтобы эта продукция попала на радар покупателя, и мы будем разговаривать на тему, связанную с тем, чтобы информация о такой московской продукции появилась в других duty free, в других аэропортах, в том числе международных, в большей степени международных", - добавил Фурсин.

Как сообщалось, Московский экспортный центр (МЭЦ) отбирает участников для программы по размещению в магазинах duty free товаров столичных производителей, их продукцию будут продавать в аэропортах с логотипом Made in Moscow. Заявку на участие можно было подать на сайте МЭЦ до 15 декабря. Расходы по размещению в магазинах duty free товаров в течение года возьмет на себя Московский экспортный центр. Для зон, где будут продавать столичную продукцию, разработают специальный дизайн, московские бренды гостям столицы представят промоутеры.