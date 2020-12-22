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Пандемия COVID-19
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Кабмин направит более 52 млрд рублей на доплаты медикам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 52 млрд рублей на доплаты медицинским работниками на период с декабря по февраль. Об этом сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль", - сказал глава кабинета министров, уточнив, что распоряжение об этом уже подписано.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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