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Пандемия COVID-19
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Мишустин поручил до конца года закупить лекарства для больных COVID-19 на январь 2021 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вопрос о закупках лекарств для борьбы с коронавирусом на январь 2021 года должен быть решен до конца декабря. Такую задачу поставил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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