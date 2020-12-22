Мишустин поручил до конца года закупить лекарства для больных COVID-19 на январь 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вопрос о закупках лекарств для борьбы с коронавирусом на январь 2021 года должен быть решен до конца декабря. Такую задачу поставил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "для этого правительство предоставило право регионам вносить стопроцентный аванс при заключении контракта за счет выделенных средств".