Помощник министра финансов Наталия Фоменко возглавила новый департамент Минфина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Наталия Фоменко, занимавшая должность помощника министра финансов, назначена директором департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России, говорится в сообщении министерства.

Ключевой задачей нового департамента является информирование целевых аудиторий Минфина о государственной финансовой и бюджетной политике, а также разъяснение социально значимых инициатив министерства.

Фоменко перешла в Минфин в феврале 2020 года. До прихода в Минфин работала заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова.

В Минфине отметили, что Фоменко имеет более чем 15-летний опыт работы на госслужбе, из которых 8 лет возглавляла управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2014 году Фоменко была включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.