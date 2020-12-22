Кабмин направит на обучение специалистов для Роспотребнадзора дополнительные средства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительные средства на целевое обучение 3 тыс. студентов-медиков, которые будут работать в структуре Роспотребнадзора. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Чтобы прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране, нужны современные лаборатории и оборудование, а главное, хорошо образованные специалисты, которые могут решать эти задачи. Для этого организовано целевое обучение студентов медицинских вузов, которые после выпуска пойдут работать в организации Роспортебнадзора", - сказал он. Мишустин также сообщил, что "подписано распоряжение правительства о выделении средств на дополнительные выплаты таким студентам". "Их получат более 3 тыс. будущих медицинских работников", - уточнил премьер.

Мишустин также добавил, что борьба с распространением коронавируса показала, что развитие системы здравоохранения должно идти в комплексе с модернизацией санитарно-эпидемиологической службы, чтобы эффективно противодействовать коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.