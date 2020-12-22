ЦБ допустил законодательный "демонтаж" системы накопительных пенсий до 2023 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Система пенсионных накоплений может быть законодательно "демонтирована" в течение трех лет, заявил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе годовой итоговой встречи регулятора и участников финансового рынка.

"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт - я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан", - сказал он.

Швецов добавил, что оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, однако новые деньги по данному каналу уже не пойдут. "Отчасти поэтому появился проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета - прим. ТАСС) как некая альтернатива накопления на длительный срок, которая имеет достаточно серьезные налоговые стимулы", - пояснил первый зампред ЦБ.

В начале декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, его реализация позволит сохранить в федеральном бюджете 669,3 млрд рублей.

Официально работающие россияне начали отчислять 6% от зарплаты в накопительную часть пенсии с 2002 года. До 2015 года эти средства формировали собственный пенсионный капитал таких гражданин, однако в сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета было объявлено, что с 2014 года перечисление средств в накопительную часть пенсий будет заморожено, и все деньги пойдут в страховую часть ПФР.

Об ИИС

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 руб

В конце октября Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.

ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов, что даст инвесторам возможность управлять вложениями и на среднесрочном, и на долгосрочном горизонте планирования. Например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию, считают в ЦБ. При этом для ИИС нового типа также будут предусмотрены налоговые льготы.