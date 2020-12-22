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Путин подписал закон о продлении скидки в 30% за уплату госпошлин на сайте госуслуг

Срок действия понижающего коэффициента 0,7 для госпошлины, уплачиваемой на сайте госуслуг, продлевается до 1 января 2023 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2023 года возможности физическим лицам уплачивать госпошлину со скидкой в 30% за совершение юридических значимых действий через порталы государственных и муниципальных услуг. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее скидка в 30% на уплату госпошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также аналогичных региональных порталов действовала до 1 января 2021 года. Согласно тексту подписанного закона, срок действия понижающего коэффициента 0,7 для госпошлины, уплачиваемой на сайте госуслуг, продлевается на два года - до 1 января 2023 года.

Также документ предусматривает снижение до 1 тыс. рублей размеров госпошлины за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки (ранее соответствующая пошлина составляла 1 500 рублей). Снижение размера госпошлины обусловлено тем, что ранее принятым законом введен десятилетний срок действия паспорта на музыкальный инструмент, являющийся культурной ценностью и заявленный к временному вывозу, в связи с этим музыканты обязаны каждые 10 лет менять соответствующие паспорта. Кроме того, паспорта будут выдаваться на любые музыкальные инструменты, а не только на струнные смычковые или смычки, как предусматривал Налоговый кодекс.

Кроме того, законопроектом вводится расчет госпошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей от их стоимости.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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