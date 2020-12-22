"Газпром нефть" уверена, что по итогам 2020 года получит чистую прибыль

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/ "Газпром нефть" с большой долей уверенности считает, что завершит 2020 год с чистой прибылью, а не с убытками, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Да, мы можем говорить о том, что, скорее всего, 2020 год мы завершим с чистой прибылью. Мы говорим это с достаточно большой уверенностью", - сказал он.

По словам Дюкова, дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2020 года составят 50% от чистой прибыли, при этом в дальнейшем принципиально дивидендная политика компании не поменяется. "Что касается дивидендов, то принято решение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов, это решение есть и не подлежит пересмотру. Что касается пересмотра подходов к выплатам дивидендов, то советом директоров было принято решение направлять 50% прибыли, и вряд ли мы перейдем на какой-то альтернативный метод", - добавил Дюков.

Всего за 2019 год "Газпром нефть" направила на выплаты почти 180 млрд рублей, или 37,96 рубля на акцию.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.