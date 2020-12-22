"Газпром нефть" скорректирует стратегию до 2030 года из-за влияния COVID-19

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в ближайшее время скорректировать свою стратегию развития до 2030 года, пересмотреть параметры ряда проектов из-за влияния пандемии COVID-19, а также процесса по энергопереходу (с угля и углеводородов на более чистые источники энергии), сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Безусловно, определенные изменения в ближайшее время в нашу стратегию до 2030 года мы внесем, поскольку и пандемия, и начавшаяся трансформация энергетического рынка повлияют на долгосрочные цели, и главное - повлияют на портфель проектов. Но не могу сказать, что это влияние будет очень серьезно", - сказал Дюков.