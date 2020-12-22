"Газпром нефть" пока не ведет переговоры о продаже доли в венесуэльском активе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть", владеющая 20% в венесуэльском "Национальном нефтяном консорциуме" (ННК), пока не ведет активных переговоров о продаже этого актива, сказал журналистам на брифинге глава компании Александр Дюков.

"Мы пока не обсуждаем продажу этого актива", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в капитал ННК входила "Роснефть". Но в мае этого года компания объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в стране, включая 80% долю в ННК. Согласно отчету "Роснефти", сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле. Владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации, - "Росзарубежнефть". В результате сделки "Роснефть" получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.