В "Газпром нефти" назвали решение ОПЕК+ восстанавливать добычу нефти с января правильным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ восстанавливать добычу нефти с января является абсолютно правильным, "Газпром нефть" этим воспользуется, сообщил глава компании Александр Дюков.

По его словам, "Газпром нефть" может вернуться к уровню добычи углеводородов в 100 млн тонн в год, как только это позволят условия соглашения ОПЕК+. Достижение и превышение этой планки возможно за счет планов компании по увеличению доли газоконденсатных проектов в своем портфеле (конденсат не учитывается в соглашении ОПЕК+ - прим. ТАСС), добавил Дюков.

"Когда это может произойти, будет зависеть от того, как будет восстанавливаться спрос на нефть и нефтепродукты. Как только ситуация на рынке позволит, в том числе в рамках ОПЕК+, вернуться на уровень добычи начала 2020 года, мы сможем выйти на объем добычи 100 млн тонн в год", - сказал он. По его словам, компания может увеличить добычу за счет ввода в эксплуатацию скважин, которые были остановлены из-за сделки.

"Доля газоконденсатных проектов в нашем портфеле растет, и, безусловно, эта тенденция сохранится и в следующем году, и за горизонтом 2021 года. Это направление позволит нам наращивать добычу, и вполне возможно, что в условиях, когда ОПЕК+ не позволят нам наращивать добычу нефти, то добыча газового конденсата позволит нам выйти на уровень 100 млн тонн нефтяного эквивалента и превысить его", - подчеркнул Дюков.

По его словам, в марте-апреле компания достигла уровня добычи в 100 млн тонн н.э., затем ей пришлось сократить этот объем из-за сделки ОПЕК+.

Директор по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор уточнил, что потенциал по росту добычи с мая 2022 года составляет 5-7 тыс. тонн в сутки. Компания также рассчитывает на объем экспорта нефти в 2021 году в 14 млн тонн, но все будет зависеть от сделки ОПЕК+, добавил он.

Спрос на нефть может восстановиться до докризисных уровней к середине 2022 года или ранее, считает Дюков.