В "Газпром нефти" считают, что появление нового штамма COVID не сильно повлияет на рынок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает появление нового штамма COVID и закрытие Великобритании локальной историей, которая не окажет сильного влияния на рынок. Восстановление спроса на нефть является неизбежным. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что на этом пути нас будут ждать такие неприятные сюрпризы, как когда правительство Великобритании объявило о том, что обнаружен новый штамм коронавируса, более контагиозный. Безусловно, эти новости будут влиять и на цены, на новые ограничительные меры, новые локдауны. Но я уверен, что это все ситуативно и локально. Долгосрочно восстановление спроса является неизбежным", - заметил он.

Дюков добавил, что спрос на нефть может восстановиться до докризисных уровней к середине 2022 года или даже ранее.

"Вакцина и процесс вакцинации дают возможность нам основательно рассчитывать на то, что спрос продолжит восстановление. Не сомневаюсь, что процесс восстановления спроса продолжится, и мы выйдем на докризисный уровень спроса потребления нефти. Если говорить о жидких углеводородах - если не концу 2021 года, то в начале 2022-го или в середине 2022 года", - добавил он.