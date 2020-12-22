Эксперты: бизнес выиграет от маркировки молока и воды даже без учета господдержки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бизнес будет в плюсе от введения маркировки на молочную продукцию и бутилированную воду даже без учета мер госсподдержки. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ по результатам исследования Центра отраслевой экономики НИФИ о влиянии маркировки на бизнес и уровень цен в молочной отрасли и сфере оборота бутилированной воды.

"Исследование проводилось для нескольких групп пищевой продукции с использованием балансового метода - то есть расходов и доходов всех участников оборота, в том числе оптового и розничного звена. Во всех группах баланс положительный: это значит, что при внедрении маркировки и отсутствии роста цен на горизонте шести лет и государство, и бизнес оказываются в плюсе. При этом в исследовании не учитывались возможные меры государственной поддержки", - цитируют в сообщении руководителя Центра отраслевой экономики НИФИ Инну Рыкову.

По данным НИФИ, исследование показало, что баланс для отрасли минеральной воды составил плюс 12,7 млрд руб., для молока и сливок - плюс 21,9 млрд, для масла сливочного, топленого и т.п. - плюс 65,1 млрд руб., для сыров, сырных продуктов и творога - плюс 41,8 млрд руб., для мороженого - плюс 1,7 млрд руб.

Во вторник также прошла онлайн-презентация данного исследования, в которой участвовали представители отрасли. Презентовавшая документ Рыкова сообщила, что согласно подсчетам, маркировка молочной продукции и бутилированной воды не вызовет роста цен, а, напротив, позволит их сдерживать за счет вывода с рынка нелегальной продукции.