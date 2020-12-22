"Газпром нефть" рассчитывает на создание консорциума по проекту Мансурия в Ираке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" по-прежнему интересуется участием в разработке крупного газового месторождения Мансурия в Ираке, однако условия сотрудничества пока взывают вопросы, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Интерес к данному проекту мы сохраняем. Но окончательное решение, это касается любого проекта, - оно зависит то конкретных условий участия компании. В настоящий момент есть вопросы по привлекательности условий", - сказал он.

По словам Дюкова, для данного проекта оптимальным вариантом было бы создание консорциума, сейчас "Газпром нефть" ведет консультации с рядом компаний.

В октябре Ирак аннулировал контракт на разработку месторождения Мансурия на границе Ирака и Ирана, который был заключен с международным консорциумом компаний из Турции, Южной Кореи и Кувейта. О причинах такого решения не сообщалось.

Власти Ирака объявили новый конкурс на участие в проекте.

Запасы природного газа на месторождении Эль-Мансурия оцениваются в 4,5 трлн куб. м.