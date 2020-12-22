Генпрокурор России наделил прокуроров правом исключать малый бизнес из плана проверок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов наделил прокуроров субъектов РФ правом оперативно исключать субъекты малого бизнеса из сводного плана плановых проверок на 2021 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, приказом генпрокурора "на прокуроров субъектов, приравненных к ним специализированных прокуроров, а также подразделения Генеральной прокуратуры в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий".

Это позволит оперативно реализовать введенные государством преференции для малого бизнеса.

Сводные планы проверок бизнеса были сформированы на основании заявок контролирующих органов в регионах России еще осенью. 30 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента России подписал постановление о продлении до конца 2021 года действовавшего с 2016 года моратория на проверки малого бизнеса. Это решение было принято в том числе и после предложения Генпрокуратуры.

Согласно постановлению правительства, из ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год подлежат исключению плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства. Исключение составят субъекты малого предпринимательства, чьи объекты отнесены к категории высокого риска (чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей), а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля.

Единый сводный план проверок бизнеса на 2021 год должен быть сформирован и опубликован Генпрокуратурой до конца этого года.