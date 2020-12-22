"Газпром нефть" и "Новатэк" создадут СП для освоения шельфа в Арктике в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Новатэк" планируют закрыть сделку по созданию СП по Северо-Врангелевскому участку на шельфе Восточно-Сибирского и Чукотского морей в первой половине 2021 года. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Северо-Врангелевский участок характеризуется низкой степенью геологической изученности. Мы ставим перед собой задачу в результате оценочного бурения и сейсмики получить дополнительную информацию. Создается СП. Я так понимаю, что в первом полугодии мы должны закрыть эту сделку", - сказал он.

Дюков при этом подчеркнул, что компания никогда не ставила перед собой задачу иметь в своем портфеле больше газа, меньше нефти.

"Газпром нефть" и "Новатэк" в ходе Петербургского международного экономического форума в 2019 году объявили о намерении создать совместное предприятие по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа для работы в Арктике. Дюков сообщал, что компании выбрали Северо-Врангелевский участок для первого проекта нового совместного предприятия компаний.