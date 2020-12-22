Hyundai планирует в конце 2021 года запустить в России продажи электромобилей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai планирует в конце 2021 года-начале 2022 года официально запустить в России продажи электромобилей. Первым для россиян станет доступен концептуальный электрокар Hyundai 45, сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев на итоговой пресс-конференции компании.

"Относительно электротранспорта, мы действительно в следующем году планируем запуск электроавтомобилей. В начале следующего года в Корее будет представлен первый наш полностью электрический автомобиль Concept 45. Мы планируем привезти именно его, и с его запуском в России начать продажи электроавтомобилей", - сказал он.

Калицев пояснил, что на данный момент ведется подготовительный период для дальнейшего выхода электромобилей Hyundai на российский авторынок, о конкретном месяце старта продаж говорить пока рано.

"Хочу еще раз подтвердить наши намерения официально запустить в России линейку электроавтомобилей, но это скорее конец 2021 года-начало 2022 года. Но мы активно готовимся", - добавил он.

Основным рынком продаж электрокаров в России Hyundai видит Москву, а также курортный город Сочи. "Говорить об успехе на федеральном уровне не стоит, но тем не менее свой клиент есть", - пояснил он.

При этом Калицев выразил надежду, что в следующем году в России появятся новые инициативы в сфере господдержки продаж электротранспорта. "Без них на данном этапе продажи электромобилей не имеют никакого смысла. Это показывает мировой опыт. В Европе, в Штатах, в Корее, в Японии - продажи электроавтомобилей существенно поддерживаются государством. На этом создается определенный драйв", - рассказал он.

Продажи Hyundai на российском авторынке в 2020 году составят 163 тыс. машин, уверены в компании. 2019 год автоконцерн закончил с результатом 178,8 тыс. проданных машин. Завод автоконцерна под Санкт-Петербургом является вторым крупнейшим автопроизводством в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.