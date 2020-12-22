"Газпром": рынок газа начнет выходить из сценария "идеального шторма" в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" при планировании бюджета на 2021 год исходил из сценария, что в следующем году мировой рынок газа начнет постепенно выходить из сценария "идеального шторма", сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпром".

"При работе над бюджетом мы исходили из принципа умеренного оптимизма, согласно которому в 2021 году мировой рынок газа будет постепенно выходить из сценария "идеального шторма", наблюдавшегося в текущем году", - отметил Садыгов.

Он отметил, что в 2020 году все компании нефтегазовой отрасли испытали существенное давление. "В первом полугодии мы наблюдали беспрецедентное снижение стоимости нефти и газа, что затронуло всех без исключения игроков рынка. Кроме того, на европейский газовый рынок, помимо пандемии коронавируса, повлияла аномально теплая погода, значительные запасы газа в хранилищах и избыток предложения СПГ", - пояснил Садыгов.

Во втором полугодии рыночная конъюнктура начала восстанавливаться, но динамика цен на энергоресурсы продолжала отрицательно сказываться на финансовых показателях группы "Газпром", заключил Садыгов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что мировой спрос на газ по итогам 2020 года снизится примерно на 3%, а в 2021 году вырастет на 3% и восстановится до докризисного уровня. Вице-премьер подчеркивал, что рынок газа пострадал от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, меньше, чем нефтяной.

Поставки газа в Европу и Китай

"Газпром" в 2021 году планирует умеренно нарастить поставки газа в Европу, до 183 млрд куб. м, при этом цена экспорта составит $170 за тыс. куб., сообщил Садыгов.

"В бюджет на 2021 год мы заложили умеренный рост экспорта газа на европейский рынок - до отметки 183 млрд куб. м, что более чем на 13 млрд куб. м выше по сравнению с бюджетом текущего года", - сказал он. При этом средняя цена поставок газа в Европу заложена в бюджет 2021 года на уровне $170 за тыс. куб. м, что на 35% выше цены, заложенной в бюджет текущего года, добавил он.

"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года", - сказал топ-менеджер.

Согласно отчету компании по международным стандартам финансовой отчетности, в январе - сентябре 2020 года "Газпром" поставил в Европу 154,4 млрд куб. м газа. При этом средняя стоимость газа в долларовом выражении опустилась на 40%.

Внутренний рынок

Поставки газа на внутренний рынок в 2021 году вырастут на 2,3%, до 225,2 млрд куб. м, что является фактически докризисным уровнем, сообщил заместитель председателя правления.

"Тем самым мы, по сути, вернемся к плановым цифрам "доковидного" периода. Цены на внутреннем рынке будут проиндексированы на 3% с июля 2021 года, то есть в точном соответствии с проектом федерального бюджета", - сказал он.

С учетом указанных объемов и цен поступления от продажи газа в 2021 году увеличатся более чем на 800 млрд рублей по сравнению с текущим годом, добавил Садыгов.

В июне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. Показатель газификации по стране должен достигнуть 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

На начало 2016 года уровень газификации в России составлял 66,2%.