"Газпром" планирует начать выпуск бондов на 150 млрд рублей для программы газификации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2021 году планирует начать выпуск бессрочных рублевых облигаций общей номинальной стоимостью 150 млрд рублей для финансирования программы газификации. Об этом в интервью корпоративному журналу "Газпром" рассказал заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Для финансирования реализации программы газификации регионов мы планируем размещение бессрочных рублевых облигаций. Эмитентом будет являться ООО "Газпром капитал" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", которое традиционно используется нами для привлечения финансирования. В ноябре 2020 года Банком России зарегистрирована программа облигаций серии 001Б общей номинальной стоимостью 150 млрд рублей. Размещение выпусков облигаций в рамках программы планируется начать в 2021 году", - сказал он.

Садыгов добавил, что полученные в результате размещения средства будут направлены в "Газпром межрегионгаз" для инвестирования в программу газификации регионов России. При этом он подчеркнул, что эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компанию, так как облигации будут учтены в составе капитала "Газпрома".

"Высокая значимость программы газификации регионов для нашей страны обуславливает определенную государственную поддержку выпуска таких облигаций через механизм возможной компенсации государством купонных платежей в случае отказа эмитента от их выплаты", - уточнил замглавы "Газпрома".

О газификации

В начале июня Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году. и 2030 году. Согласно поручениям, необходимо довести показатель газификации по стране до 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

"Газпром" подписал программы газификации на новый пятилетний период 2021-2025 годы с 67 регионами РФ. В частности, в зоне ответственности "Газпрома" - сооружение 24,4 тыс. км газопроводов и создание условий для газификации 3 тыс. 632 населенных пунктов. Ранее холдинг сообщал, что "Газпром" в ближайшие пять лет планирует усилить работу по газификации сельских территорий и к 2026 году провести газ в примерно 3,5 тыс. сельских населенных пунктов. В результате реализации этих программ к 2026 году в 35 регионах будет завершена на 100% технически возможная сетевая газификация.