"Газпром" может направить 40% чистой прибыли на дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" может направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 40% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), несмотря на превышение коэффициента чистый долг/EBITDA уровня в 2,5. Об этом в интервью корпоративному журналу "Газпром" рассказал заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Согласно дивидендной политике "Газпрома", в случае превышения порога долговой нагрузки отметки в 2,5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA, совет директоров компании может рекомендовать более низкий объем дивидендных выплат.

"Очевидно, что по итогам 2020 года из-за снижения мировых цен на нефть и газ долговая нагрузка превысит 2,5. Однако мы будем рекомендовать совету директоров не использовать превышение порогового уровня долговой нагрузки как формальный повод для занижения размера дивидендных выплат. По результатам 2020 года считаем возможным выплатить 40% скорректированной чистой прибыли в полном соответствии с дивидендной политикой", - подчеркнул Садыгов.

Он также напомнил, что дивидендная политика компании предполагает переход на выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов, начиная с 2021 года.

26 июня акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 рубля на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год (16,61 рубля на акцию). Всего на выплату дивидендов было направлено 360,784 млрд рублей, или 30% от чистой прибыли по МСФО.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.

Прогноз по EBITDA

EBITDA группы "Газпром" в 2020 году может составить около 1,3 трлн рублей, а в 2021 году - вырасти на 50%, считает Садыгов. "Принимая во внимание проводимые нами оптимизационные мероприятия, можно ожидать, что в 2020 году EBITDA группы "Газпром" составит около 1,3 трлн рублей", - сказал он.

Садыгов также отметил, что консервативный подход к расходам и ожидаемое восстановление уровня доходов позволяет компании дать прогноз по росту EBITDA на 2021 год в 50%.

"Газпром" за январь - сентябрь 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 218,4 млрд рублей, относящейся к акционерам, против 1,048 трлн рублей прибыли годом ранее.

Выручка группы по итогам девяти месяцев снизилась на 24,5%, до 4,3 трлн рублей. Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,6 раза и составила 16,17 млрд рублей.

Резервный фонд

"Газпром" заложил в бюджет на 2021 год восстановление резервного фонда, который был частично истрачен в текущем году, с 400 млрд до более 900 млрд рублей.

"Также мы заложили в бюджет восстановление частично использованного в текущем кризисном году резервного фонда с уровня около 400 млрд рублей до более чем 900 млрд рублей", - сказал Садыгов.

В октябре он говорил, что "Газпром" закладывает в бюджет на следующий год резервный фонд в объеме около 600 млрд рублей. При этом в целом по группе ожидается положительный денежный поток даже в случае реализации консервативных сценариев восстановления цен на газ в Европе.

Что касается текущего года, то, как отмечал Садыгов, "Газпром", несмотря на неблагоприятные условия, выполняет свои обязательства в полном объеме благодаря оперативно принятым мерам по снижению затрат, а также заложенному в бюджет резервному фонду. Как отмечал Садыгов в феврале, компания заложила в бюджет 2020 года резерв на возможные изменения рыночной конъюнктуры в размере 676,5 млрд рублей. При этом снижение прогнозной экспортной цены позволило уменьшить его размер на 100 млрд рублей.