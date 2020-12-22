Кировская область получила дополнительно 272 млн рублей на поддержку семи предприятий АПК

КИРОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Кировская область получила дополнительное финансирование в размере 272 млн рублей на возмещение части затрат на создание объектов АПК. Господдержку получат семь предприятий, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Кировской области выделены средства федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Объем финансирования составил 272,8 млн рублей. Государственная поддержка будет оказана семи сельскохозяйственным товаропроизводителям, чьи инвестиционные проекты прошли конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства направят на возмещение затрат на создание и модернизацию молочных комплексов.

Ранее в областном правительстве сообщали, что в 2021 году на реализацию госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса направят из федерального бюджета 1,188 млрд рублей (в 2020 году - 1,66 млрд рублей), из областного - 832 млн рублей (в 2020 году планировалось 846,5 млн рублей).