Тамбовский губернатор предложил выдавать соцвыплаты на постройку жилья всем жителям села

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы, необходимо распространить на всех жителей сельской местности. С такой инициативой во вторник выступил губернатор Тамбовский области Александр Никитин на заседании президиума Российской академии наук по корректировке программы развития сельских территорий.

"Предлагаю распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы", - сказал Никитин, уточнив, что это позволит стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства, которое "просело" из-за пандемии.

Он уточнил, что в селах Тамбовской области за счет собственных средств строится почти 80% жилья, а в городах только 27%. "Так что, возможно, мы идем к одноэтажной России, и это хорошо. В связи с этим считаю, что по ИЖС должны быть разработаны дополнительные преференции, в частности речь идет о бесплатном предоставлении пустующих земель для жилищного строительства. Кроме того, необходимо увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий", - сказал Никитин.

По словам губернатора, в текущем году за счет социальных выплат и льготных ипотечных кредитов жилищные условия в Тамбовской области улучшили 362 семьи. При этом более 90% из них воспользовались сельской ипотекой со сниженной процентной ставкой в 2,9%.