Средняя продолжительность поиска работы в России составила 6,5 месяца

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Продолжительность поиска работы в России для мужчин составляет 6,3 месяца, для женщин - 6,5 месяца, говорится в презентации Росстата "Занятость и безработица в Российской Федерации в октябре 2020 года".

Отмечается также, что доля людей, находящихся в поиске работы менее месяца, сократилась в октябре 2020 года с 13% до 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, а доля тех, кто ищет работу от 3 до 6 месяцев увеличилась с 21 до 27%. Кроме того, 24% соискателей ищут работу от 1 до 3 месяцев, 15% - от 6 до 9 месяцев (против 9% в прошлом году), почти 10% - от 9 до 12 месяцев (против 8% в прошлом году). При этом доля тех, кто находится в поиске работы 12 месяцев и более, сократилась с 24% до 17% в этом году.

Согласно данным Росстата, доля безработных в возрасте до 25 лет составляет 16%, доля безработных в возрасте 50 лет и старше - 18%.

Региональный разрез безработицы

Самый высокий высокий уровень безработицы фиксировался в октябре в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Тыве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).

Занятое население

Согласно данным Росстата, уровень занятости составил в октябре 58,2%. При этом уровень занятости мужчин в России выше - 66% по сравнению с 52% занятых женщин. Кроме того, занятость городского населения составляет 60% (против 52,5% занятых в сельской местности).

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в октябре 2020 года составил 6,3% (согласно данным выборочного обследования), при этом уровень зарегистрированной безработицы - 4,6%.