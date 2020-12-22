Пригожин требует взыскать с Навального и Милова 10 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал через суд опровергнуть сведения, которые сообщили про него Алексей Навальный и оппозиционер Владимир Милов и выплатить ему компенсацию по 5 млн рублей от каждого из них.

"В Люблинский районный суд поступило исковое заявление Пригожина Е. В. к Навальному А. А. и Милову В. С. Истец просит суд признать несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные ответчиками в интернет-ресурсе Youtube.com. Он просит обязать удалить указанные сведения в размещенных на канале Youtube.com видеороликах, обязать опровергнуть несоответствующие действительности сведения и взыскать с каждого ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей", - сказали в суде.

Там не уточнили, опровержение каких данных требует Пригожин от Навального и Милова.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы в понедельник взыскал 140 тысяч рублей с Алексея Навального по иску блогера Алексея Жирухина за незаконное использование его фотографий.