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Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к вводу

Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома"
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство сухопутной части газопровода "Северный поток - 2" завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

"Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ", - сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. "Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее", - добавила Бурмистрова.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.

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