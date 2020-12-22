Палладиевый фонд "Норникеля" выпустил первые токены для промышленных клиентов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Global Palladium Fund, палладиевый фонд, учрежденный "Норникелем", выпустил первые промышленные токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными партнерами, говорится в сообщении "Норникеля".

"Global Palladium Fund, палладиевый фонд, учрежденный "Норникелем", выпустил первые токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами - Traxys SA и Umicore SA, сделав первый значимый шаг по пути перехода на цифровые торговые инструменты с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок", - отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора департамента маркетинга "Норникеля" Денис Шарыпин отмечал, что общий объем выпущенных токенов составит 10-20% от общего объема продаж "Норникеля".

Токены выпущены на цифровой платформе Atomyze, созданной при поддержке ряда международных инвесторов, отмечает компания.

С помощью токенизации "Норникель" сможет монетизировать будущее производство металлов, что может стать альтернативным источником финансирования компании и помочь потребителям балансировать закупку сырья в долгосрочной перспективе.