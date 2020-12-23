"Россети" установят систему накопления электроэнергии в Ивановской области к 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установит систему накопления электроэнергии в Ивановской области до конца 2020 года. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"До конца 2020 года будет установлена система накопления электроэнергии (СНЭ) в Ивановском районе в деревне Говядово. Это улучшит качество напряжения у потребителей при пиковых нагрузках сети", - говорится в сообщении.

Группа завершает работы по созданию в регионе Ивановского цифрового РЭС. Проведен комплекс работ по распределенной автоматизации сети, внедрена цифровая радиосвязь. "Россети" в 2020 году увеличили в два раза объем выдачи мощности компании "Фабитекс" в Ивановской области.

Ожидаемое финансирование инвестиционной программы 2020 года составляет 373,88 млн рублей с вводом 4,78 МВА трансформаторной мощности и 40,52 км ЛЭП. Показатели Ивановского филиала "Россети Центр и Приволжье" по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии снизились на 57% и 40% соответственно к 2019 году. Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 46% к 2017 году, уточняет группа.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.