В АКОРТ сообщили, что ретейлеры обеспечили безопасность покупок к Новому году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ретейлеры обеспечили меры для снижения очередей в магазинах и ТЦ перед Новым годом на фоне пандемии, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), группе "М.Видео-Эльдорадо" и "Детском мире".

"В этом году торговые сети распространили свои новогодние акции и специальные предложения на весь декабрь, и с начала месяца можно приобрести товары по этим акциям без привычных предновогодних очередей. Приобретение новогодних подарков и продуктов к новогоднему столу лучше не откладывать и делать заранее, запланировав поход в магазин так, чтобы избежать большого скопления людей. Если есть возможность, то можно заказать товары и с доставкой на дом. Это касается как непродовольственных товаров, так и продуктов. Все крупнейшие торговые сети работают с удобной доставкой, а многие ретейлеры предлагают и экспресс-доставку из ближайших магазинов", - отметили в АКОРТ.

В ассоциации подчеркнули, что список мер, предписанных Роспротребнадзором и предпринятых сетями, охватывает все стороны деятельности торговых сетей и позволяет обеспечить безопасность покупателей.

Как подготовились ретейлеры

Как сообщил ТАСС крупнейший ретейлер электроники и бытовой техники группа "М.Видео-Эльдорадо", ретейлер разработал и внедрил ряд дополнительных мер помимо уже действующих в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, для минимизации очередей в магазинах и безопасных предновогодних покупок, поскольку смартфоны, умные устройства и другая техника - традиционно популярные новогодние подарки.

"М.Видео" и "Эльдорадо" продлевают рабочее время как отдельно стоящих магазинов, так и магазинов в торговых центрах - добавятся дополнительные утренние или вечерние часы, в зависимости от потребностей, часть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге работает круглосуточно. Во всех магазинах сетей в часы пик работают дополнительные кассы. В 250 наиболее крупных магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" работают дополнительные терминалы бесконтактной оплаты в торговом зале", - рассказали в компании. Ретейлер также продлил промо-акции, чтобы избежать ажиотажа и ввел оплату и сканирование ценников с помощью QR-кода, чтобы избежать очередей в магазинах.

Магазины сети "Детский мир" "готовы к большому наплыву покупателей в период новогодних праздников", сообщили в компании.

"Во всех торговых объектах компании соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: контролируется состояние здоровья всего персонала, закуплены средства индивидуальной защиты сотрудников (маски, перчатки, антисептические средства), нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, проводится усиленная дезинфекция во всех помещениях, на входе в магазины расположены антисептики для посетителей. Кроме того, для удобства наших покупателей мы предлагаем различные способы получения онлайн-заказов. К примеру, у нас действует услуга суперэкспресс-доставки из магазинов, что гарантирует получение заказа в течение двух часов. Сервис уже доступен в 250 городах России", - сообщил ретейлер.