СМИ: глобальный конгресс по интернету вещей состоялся в провинции Хайнань

ХАЙКОУ, 22 декабря. /ТАСС/. Четвертый глобальный конгресс по интернету вещей прошел в административном центре южной китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу. Как сообщила местная газета "Хайкоу жибао", в мероприятии приняли участие эксперты, ученые и руководители технологических предприятий из более чем 20 стран и регионов мира.

В ходе конгресса его участники обменялись мнениями по таким темам, как передовое развитие сетевых технологий, создание умной инфраструктуры нового типа и подготовка высококвалифицированных специалистов на Хайнане. На мероприятии также были подписаны соглашения по более чем 20 инфраструктурным проектам провинции в областях интернета вещей и цифровой экономики.

Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет примерно 80 млрд юаней (порядка $12,2 млрд). Они будут реализованы в сферах больших данных, искусственного интеллекта, биосенсорных технологий, спутникового интернета вещей, "умного" здравоохранения и современных услуг. Эти капиталовложения будут содействовать технологическому развитию Хайнаня и его продвижению на международном уровне, уточняет издание.

Интернет вещей - это сеть оборудованных программным обеспечением устройств (вещей), которые взаимодействуют между собой и с внешней средой через интернет. Концепция интернета вещей, в частности, реализована в системе "умного дома", где домашняя техника может взаимодействовать между собой с минимальным участием человека, например, через голосового помощника в смартфоне. Данная технология широко внедряется в автоматизированном промышленном производстве.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.