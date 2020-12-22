Совет директоров АСВ сохранил пониженные ставки страховых взносов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сохранил пониженные ставки страховых взносов на I и II кварталы 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

"По итогам рассмотрения вопроса совет директоров принял решение сохранить пониженный размер ставок страховых взносов для применения в I и II кварталах 2021 года. При этом до конца первого полугодия 2021 года совет директоров дополнительно рассмотрит вопрос об изменении размера ставок страховых взносов", - говорится в сообщении.