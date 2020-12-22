"Газпром" позитивно оценивает влияние начала вакцинации от COVID-19 на мировую экономику

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" позитивно оценивает влияние начала вакцинации от коронавируса на мировую экономику, заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

"Вакцинация, которая начинается и в странах ЕС, и в США, в России она была первая и уже активно наращивает новые темпы, большое количество людей записываются для этой вакцинации - конечно, это дает нам надежду на восстановление экономик в целом", - сказал она.

При этом появляющаяся информация о выявлении новых штаммов коронавируса в некоторых странах сохраняет неопределенность на рынке и затрудняет возможность прогнозов, в том числе по ценам на газ в 2021 году, подчеркнула Бурмистрова. "Мы сейчас все смотрим на новую информацию, которую получаем из Великобритании, ЮАР про новые штаммы, - отметила она. - В конце года мы видим достаточно нестабильную ситуацию".

"Мы, конечно, все с тревогой наблюдаем все новые сообщения, которые мы получаем из Великобритании сегодня, и мы видим частично сегодня какие-то новые тревожные настроения, но будем надеяться на то, что ситуация под контролем у Минздравов европейских стран и не только европейских", - добавила она.

При этом Бурмистрова отметила, что к концу года рынок газа начинает стабилизироваться, и цены в Европе вернулись к докоронавирусным значениям. "Сейчас, в конце декабря, можно говорить о том, что рынок начал стабилизироваться, в том числе за счет восстановления спроса. Цены на европейских хабах приблизились к значениям начала года", - сказала она.